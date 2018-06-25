Россия уступает Уругваю после первого тайма со счётом 0:2

Закончился первый тайм матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными России и Уругвая.

Россия уступает со счётом 0:2. В составе сборной Уругвая отличились Луис Суарес и Родриго Лаксальт. Гол Лаксальта позже был записан как автогол Дениса Черышева.

Российская команда будет доигрывать матч в неполном составе после удаления Игоря Смольникова.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который проходит в Самаре.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Игорь Смольников получил красную карточку в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.