Смольников получил красную карточку в матче Россия — Уругвай

Защитник сборной России Игорь Смольников получил красную карточку в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Уругвая.

На 37-й минуте за подкат не по правилам Смольников получил вторую жёлтую карточку в матче и был удалён с поля. Десятью минутами ранее Смольников был предупреждён за фол против Эдинсона Кавани.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 2:0 в пользу Уругвая.

Ранее полузащитник сборной Уругвая Диего Лаксальт забил второй мяч в ворота национальной команды России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.