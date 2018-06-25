Главный тренер сборной Уругвая похвалил команду России после матча на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес похвалил команду России после матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Сборную России надо похвалить за то, что они пытались разрушить нашу игру. К тому же Черчесов сделал ряд перестановок. Удивило, что на поле не было Головина. Плюс им пришлось играть вдесятером больше часа», — заявил Табарес на пресс-конференции.

Он также заявил, что сборной Уругвая необходим отдых перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018.

«Мои подопечные устали. Слава богу, есть несколько дней на отдых. Мы ведём себя очень скромно. Не хочу говорить, фавориты мы или нет. Просто будем играть», — заключил Табарес.

Ранее министр спорта Павел Колобков прокомментировал поражение сборной России от Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира.