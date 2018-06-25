Колобков прокомментировал поражение России в матче с Уругваем

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал поражение сборной России от Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира.

«Да, сегодня у команды не получилось сделать всё задуманное. Но ребята бились до финального свистка. Упрекнуть сборную не в чем. У команды есть время разобрать свои ошибки. Следующая игра — 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Своего соперника мы будем знать уже сегодня вечером», — сказал Колобков в беседе с RT.

Сборная России вышла в плей-офф и проведёт свой матч 1/8 финала 1 июля на московском стадионе «Лужники». Время начала встречи — 17:00. Соперником россиян станет лидер группы B.

Ранее чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель заявил, что проведение матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в «Лужниках» положительно повлияет на сборную России.