Шмейхель: матч с Уругваем не показывает реальную силу сборной России

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель заявил, что проведение матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в «Лужниках» положительно повлияет на сборную России.

«Россия сыграет в «Лужниках», и, поверьте, это будет иметь значение. Я надеюсь, российские болельщики поймут, что поражение от Уругвая — не катастрофа. Этот матч не показывает реальную силу сборной России», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Россия сыграет в 1/8 финала 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Время начала встречи — 17:00. Соперником россиян станет победитель группы B.

Ранее Шмейхель подвёл итоги матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными России и Уругвая.