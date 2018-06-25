Шмейхель сказал, что отсутствие Головина отразилось на игре сборной России в матче с Уругваем

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель подвёл итоги матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными России и Уругвая.

«Эта игра не имела большого значения. Можно было попробовать новых игроков, а другим дать отдохнуть. У России всё стало плохо, когда появилась первая жёлтая карточка. Россия хорошо играла в первых двух матчах, но без Головина это не получилось», — сказал Шмейхель в эфире RT.

Он также прокомментировал выход в стартовом составе Игоря Смольникова, который в итоге был удалён на 37-й минуте матча с Уругваем.

«Смольников вышел вместо Фернандеса, чтобы бразилец отдохнул, и получил две жёлтые карточки за семь минут. Это просто смешно, потому что Фернандесу всё-таки пришлось выйти на поле», — заключил Шмейхель.

Ранее главный тренер российской сборной Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что Россия сыграет в 1/8 финала чемпионата мира на стадионе «Лужники» в Москве.