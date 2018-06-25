Черчесов: «Лужники» — мой стадион

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что Россия сыграет в 1/8 финала чемпионата мира на стадионе «Лужники» в Москве.

«Если бы от этого зависело что-то, построили бы в городах стадионы в пять раз больше по вместимости, но от этого ничего не зависит. Всё зависит от настроя, от подготовки к игре. Но мы хотели выиграть и занять первое место. Увы, сложилась такая ситуация. А «Лужники» — мой стадион», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Свой матч 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России проведёт 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Время начала встречи — 17:00. Соперником россиян станет победитель группы B.

Ранее сообщалось, что Черчесов признал вину сборной России в поражении от Уругвая.