Потерянное лидерство и удаление Смольникова: как Россия проиграла Уругваю на ЧМ-2018

Сборная России по футболу уступила Уругваю с разгромным счётом в своём последнем матче группового этапа домашнего чемпионата мира и не смогла сохранить за собой первую строчку в квартете А. Российская команда более часа действовала в меньшинстве после удаления Игоря Смольникова. RT рассказывает о первом поражении подопечных Станислава Черчесова на домашнем мундиале.

«В городе настоящий ажиотаж»

Самара встретила любителей футбола небывалой жарой. Уже утром температура в городе приближалась к 30 °С, а ближе к полудню достигла отметки 33 °С.

А сборной России в таких условиях предстояло играть в футбол. Мало кто из болельщиков перед началом чемпионата ожидал, что к игре с Уругваем национальная команда решит задачу по выходу из группы, но именно это и произошло. Забив восемь мячей в ворота Египта и Саудовской Аравии, отечественные футболисты впервые за 32 года пробились в плей-офф мундиаля.

Для того чтобы завершить групповой этап турнира на мажорной ноте, команде оставалось лишь занять первое место в группе. Причём, чтобы решить эту задачу, подопечным Станислава Черчесова было достаточно сыграть вничью. Но болельщики хотели увидеть третью подряд победу. К тому же национальная команда не выигрывала все встречи на групповом этапе ЧМ с 1966 года.

«В городе сейчас настоящий ажиотаж, все трамваи забиты болельщиками из разных стран. Билетов, конечно, давно нет, хорошо, мы купили их ещё в феврале. Результат сборной России? Думаю, команде помогли домашние стены. Уругвай же должны обыграть со счётом 2:1. У нас забьют Денис Черышев и Артём Дзюба, а у соперника, наверное, Луис Суарес», — рассказывает Валерий, пришедший на футбол с сыном.

Для некоторых болельщиков дата третьего матча сборной России в группе стала действительно праздничной. Жители Самары Алексей и Анна решили сыграть свадьбу прямо в день матча. Дело в том, что познакомились они как раз в Уругвае.

При этом 25 июня приходится на понедельник — нерабочий для загсов день, но сотрудники учреждения сделали для молодых исключение. После церемонии они отправились на «Самара Арену».

За полтора часа до матча к стадиону начали стягиваться болельщики. На игру приехало немало уругвайцев, которые с удовольствием фотографировались с местными девушками и волонтёрами. Были и болельщики из других стран. Например, трое мужчин пришли на матч с флагом Казахстана. Как оказалось, они приехали на игру из Актюбинска.

«Билеты купили месяц назад через знакомых в Москве. Заплатили 12 тысяч рублей. Очень хотелось попасть на игру сборной России. В Казахстане все очень болеют за вашу команду. Многие хотели приехать сюда, но не смогли достать билеты. Даже удивлён, что это удалось сделать нам. Мы же почти братья, соседи. Мы все советские люди. Как не поддерживать вас, тем более российская команда серьёзно удивила», — признаётся Ерик.

Также на игру приехало немало иностранных журналистов, причём не только из Уругвая. Например, Джованни давно работает в России и успел отлично выучить наш язык. Он признаётся, что ему очень нравится гимн России.

«Впечатляет, насколько хорошо в России всё организовано. Это на самом деле так. Я много общался с иностранными болельщиками, и практически все они очень довольны происходящим. Даже в небольших городах ощущается атмосфера праздника. Если же говорить о минусах, то у вас в стране, к сожалению, мало кто знает английский язык. Я-то разговариваю на русском, а вот другим иностранцам приходиться объясняться на пальцах», — сетует Джованни.

Минус Головин, плюс Миранчук

Станислав Черчесов удивил болельщиков стартовым составом. Перед матчем он признавался, что не планирует беречь лидеров команды и предоставлять им отдых. Но в результате в начале матча на поле не оказалось Юрия Жиркова, Марио Фернандеса и Александра Головина.

Если опытный защитник получил небольшое повреждение и некоторое время тренировался по индивидуальной программе, то Головин и Фернандес были абсолютно здоровы. Остаётся предположить, что Станислав Черчесов решил поберечь их, чтобы импульсивный футболист ЦСКА не получил вторую жёлтую карточку в преддверии 1/8 финала. На скамейке запасных остался и Фёдор Смолов, также имеющий в пассиве «горчичник».

Зато получили свой шанс Фёдор Кудряшов, Игорь Смольников и Алексей Миранчук. Особенно радостно за последнего. Было бы обидно, если талантливый полузащитник «Локомотива» вовсе не получил бы игровой практики на мундиале.

А в составе сборной Уругвая ожидаемо не оказалось получившего травму защитника «Атлетико» Хосе Марии Хименеса. В результате Оскар Табарес решил сыграть в три центральных защитника, и компанию Диего Годину составили Мартин Касерес и Себастьян Коатес.

Зато главные звёзды южноамериканской команды Луис Суарес и Эдинсон Кавани остались на месте.

Удаление Смольникова и неудачный рикошет

Однако, как показал первый тайм, с заменами Черчесов не угадал. Все три футболиста, появившиеся в старте вместо игроков основы, действовали неудачно. Смольников вовсе умудрился заработать две жёлтые карточки к 36-й минуте и допустил ошибку в эпизоде с первым пропущенным мячом. Миранчук практически не обращал на себя внимания и даже близко не стал равноценной заменой Головину. К тому же Алексей не прессинговал соперников так активно, как это обычно делает Александр. Не слишком заметен был и Кудряшов.

При этом начала игру сборная России весьма активно, но уже на девятой минуте пропустила. Смольников потерял мяч на чужой половине поля, а затем Газинский, пытаясь исправить помарку партнёра, ударил по ногам Суареса практически на линии штрафной. Луис со стандарта отправил мяч точно в дальний угол. Акинфеев до снаряда не дотянулся.

Российские футболисты не опустили руки и едва не отыгрались после сильного удара Дениса Черышева во вратаря. Но вскоре сборная России вновь пропустила со стандарта.

Диего Лашальт пробил по воротам из-за пределов штрафной, оказавшись первым на подборе после подачи углового, а мяч попал в Черышева и предательски нырнул в ближний угол. А после удаления Смольникова, который пустил соперника себе за спину и снёс его в подкате, Черчесов убрал с поля именно Черышева, что сделало шансы сборной России отыграться минимальными.

Выход Смолова и путёвка в Москву

К чести российских футболистов, во втором тайме они рук не отпустили и изо всех сил пытались отыграть хотя бы один мяч. Сразу после перерыва Черчесов выпустил на поле Далера Кузяева вместо Газинского.

А немного погодя тренерский штаб отечественной команды выполнил рокировку, которую ждали очень многие. Вместо инертного Миранчука в игру вступил Смолов. Сборная России принялась действовать в два форварда. Черчесов бросил в бой обоих своих нападающих.

К сожалению, этот шаг себя тоже не оправдал. Дзюба и Смолов частенько не понимали друг друга на поле. Артём продолжал в одиночку сражаться с соперниками на втором этаже и всё чаще фолил.

Прагматичные уругвайцы подопечных Черчесова к своим воротам просто не подпускали. Дважды забив, южноамериканский коллектив удерживал победный счёт.

А в концовке Уругвай забил третий мяч, и вновб после подачи углового. Акинфеев отразил удар Година головой в упор, но с добиванием Кавани справиться уже не мог.

Сборная России потерпела поражение, однако болельщикам не стоит отчаиваться. Во-первых, пока неясно, кто займёт первое место в группе В. Испания и Португалия идут вровень, и не исключено, что лидерство захватит именно дружина Криштиану Роналду.

Во-вторых, в каком-то плане команде, наверное, было полезно проиграть. После двух уверенных побед наших футболистов принялись носить на руках, что могло несколько расслабить их. Теперь об этом говорить не приходится.

Наконец, теперь матч 1/8 финала сборная России проведёт в Москве на стадионе «Лужники».