Кавани и Суарес вошли в стартовый состав сборной Уругвая на матч ЧМ-2018 с Россией

Стал известен стартовый состав сборной Уругвая на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с национальной командой России.

С первых минут на поле стадиона «Самара Арена» выйдут Фернандо Муслера, Себастьян Коатес, Диего Годин, Мартин Касерес, Диего Лаксальт, Найтан Нандес, Лукас Торрейра, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня. Начало — в 17:00 мск.

Ранее был объявлен стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с Уругваем.