Стал известен состав сборной России по футболу на матч ЧМ-2018 с Уругваем

Стал известен стартовый состав национальной команды России на матч группового этапа чемпионата мира по футболу со сборной Уругвая.

С первых минут на поле стадиона «Самара Арена» выйдут Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Фёдор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Артём Дзюба.

Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня. Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин не посетит матч ЧМ-2018 Россия — Уругвай.