Путин не посетит матч ЧМ-2018 Россия — Уругвай

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства не сможет посетить матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Уругвая.

«К сожалению, нет, график не позволяет», — заявил Песков.

Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня в Самаре. Начало — в 17:00 мск.

Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф и будут бороться за первое место в группе.

Ранее Диего Форлан заявил, что Уругваю будет непросто играть с Россией на ЧМ-2018.