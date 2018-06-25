Форлан заявил, что Уругваю будет непросто играть с Россией на ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан поделился ожиданиям от матча национальной команды с Россией на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«На самом деле не так просто будет играть против России, у неё есть сильные и жёсткие игроки. Плюс они играют при своих болельщиках. Это будет сложный матч», — приводят слова Форлана «Известия».

Матч Уругвай — Россия состоится 25 июня. Начало — в 17:00 мск. В очном противостоянии команд, которые уже гарантировали себе путёвки в плей-офф, определится победитель группы А.

Ранее Андрей Канчельскис назвал матч с Уругваем проверкой для сборной России перед плей-офф ЧМ-2018.