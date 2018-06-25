Канчельскис назвал матч с Уругваем проверкой для сборной России перед плей-офф ЧМ-2018

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными России и Уругвая.

«У Уругвая очень хорошая команда с отличной линией атаки. Игра с ним станет проверкой перед плей-офф, где уже начинаются матчи на вылет. Нужно быть морально готовыми к серьёзным соперникам. Эйфория от того, что обыграли Саудовскую Аравию и Египет, должна пройти», — приводит слова Канчельскиса «Газета.Ru».

Матч между командами состоится 25 июня. Начало — в 17:00 мск. В очном противостоянии России и Уругвая, которые уже гарантировали себе путёвки в плей-офф, определится победитель группы А.

Ранее Сергей Прядкин высказал мнение, что для сборной России предпочтительнее попасть на Португалию в 1/8 финала ЧМ-2018.