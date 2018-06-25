Прядкин считает, что для сборной России предпочтительнее попасть на Португалию в 1/8 финала ЧМ-2018

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин высказал мнение, что сборная Португалии будет более предпочтительным соперником для национальной команды России в 1/8 финала ЧМ-2018, чем Испания.

«Я был на тренировке сборной России и лично видел, что у ребят боевой настрой на игру с Уругваем. Уверен, что наша команда не будет закрываться в грядущей встрече. Сборная должна показать свой футбол, которым она радует нас на домашнем чемпионате мира. Нас ждёт непростая, но очень интересная игра», — приводят слова Прядкина «Известия».

Он также высказался относительно возможного соперника сборной России в 1/8 финала чемпионата мира.

«Испания и Португалия — очень сильные сборные, которые добивались успехов на международной арене в последние годы. Конечно, не стоит пока списывать со счётов и Иран, у них тоже не слабая команда, но если выбирать из Испании и Португалии, то для нас в 1/8 предпочтительнее было бы попасть на вторых», — добавил функционер.

Ранее Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча Уругвай — Россия.