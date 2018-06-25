Рейтинг фейр-плей и судьба Аргентины и Германии: турнирные расклады перед последними матчами группового этапа ЧМ-2018

В понедельник, 25 июня, в России стартует последний тур группового этапа чемпионата мира по футболу. Наибольший интерес вызывает судьба Германии и Аргентины, которые могут не пробиться в плей-офф. Кроме того, должен определиться лидер группы А — его выявит исход матча Уругвай — Россия. RT рассказывает о турнирных раскладах в преддверии решающих игр.

Согласно регламенту турнира, при равенстве очков первым дополнительным показателем является не результат личной встречи, как, например, в чемпионате России, а разница забитых и пропущенных мячей. Если она у команд одинаковая, будет считаться количество забитых мячей. Наконец, в крайнем случае в ход пойдут результаты личных встреч и даже рейтинг фейр-плей. За каждую жёлтую и красную карточку с команд будут списываться очки. При самом невероятном раскладе — если и эти показатели будут абсолютно равны — ФИФА придётся проводить жеребьёвку.

Группа А

Положение после двух туров: Россия — 6, Уругвай — 6, Египет — 0, Саудовская Аравия — 0.

В этом квартете всё предельно ясно. Уругвай и Россия одержали по две победы и досрочно пробились в плей-офф. Судьбу первого места они определят в последнем туре в очном матче. Так как у россиян разница забитых и пропущенных мячей куда лучше, чем у соперника (плюс семь против плюс двух), в случае ничьей выше окажутся именно подопечные Станислава Черчесова. Победа же, разумеется, выведет в лидеры Уругвай.

Группа B

Положение после двух туров: Испания — 4, Португалия — 4, Иран — 3, Марокко — 0.

Сборная Марокко, потерпев два поражения подряд, потеряла шансы на выход в плей-офф, а Испания, Португалия и Иран в последнем туре определят лишнего. Впрочем, персам для попадания в число 16 лучших команд турнира придётся сильно потрудиться — победа над действующими чемпионами Европы выглядит для них тяжёлой задачей.

Иран может вывести из группы и ничья, но для этого Испания должна проиграть Марокко с разницей в два мяча.

Вполне вероятен расклад, при котором Испания и Португалия в последнем туре одолеют своих соперников и наберут равное количество очков. Тогда выше окажется тот, кто одержит более убедительную победу. Пока что у обеих команд равное количество забитых и пропущенных мячей, а очный матч они свели вничью — 3:3.

Любопытная ситуация сложится, если соседи по Пиренейскому полуострову выиграют с одинаковым счётом. Тогда в дело вступит рейтинг фейр-плей — с каждой команды снимается по одному баллу за каждую жёлтую карточку, по три — за непрямую красную, по четыре — за прямую и по пять — за жёлтую и прямую красную. При этом штрафные баллы для игроков не суммируются.

В этом рейтинге Испания после двух матчей опережает Португалию. Футболисты «красной фурии» заработали всего одну жёлтую карточку, тогда как португальцы — две.

Группа С

Положение после двух матчей: Франция — 6, Дания — 4, Австралия — 1, Перу — 0.

Три команды поборются за выход в плей-офф и в квартете С. Австралии, чтобы занять второе место, необходимо обыгрывать демотивированных перуанцев и надеяться на поражение Дании от Франции с как можно более крупным счётом. Расклад вполне реальный.

Конечно, наиболее интересная ситуация сложится в случае победы соккеруз с минимальным счётом и поражения датчан — 1:2. В таком случае обе команды сравняются по количеству забитых и пропущенных мячей. Очный же матч завершился вничью. В рейтинге фейр-плей выше пока располагаются именно австралийцы — минус три балла против минус четырёх у датчан.

Что касается первой строчки, Франция сохранит лидерство, если не уступит Дании.

Группа D

Положение после двух матчей: Хорватия — 6, Нигерия — 3, Исландия — 1, Аргентина — 1.

Группа D перед последним туром — единственная, в которой шансы на выход в плей-офф имеют все команды. Решила же эту задачу пока только Хорватия, которая вдобавок точно останется первой, ведь в очном матче «шашечные» переиграли Нигерию.

Африканский коллектив поборется за вторую строчку с Аргентиной. В матче с альбиселесте команду Ахмеда Мусы устроит даже ничья — при условии, что Исландия не разгромит Хорватию. В таком случае дебютанты ЧМ окажутся выше по разнице.

Сами же исландцы могут пробиться в плей-офф лишь в случае собственной победы и параллельной победы Аргентины. Причём островитянам в таком случае требуется выиграть с более уверенным счётом, чем у коллектива Лионеля Месси. После двух матчей Исландия обладает лучшей разницей, чем Аргентина — минус два против минус трёх. При этом команды забили по одному мячу.

Аргентине же необходимо как можно крупнее обыгрывать Нигерию и ждать осечки Исландии или же обходить её по лучшей разнице. Такой расклад тоже видится вполне реальным.

[SELECCIÓN MAYOR] Las mejores imágenes del entrenamiento dominical están en https://t.co/9OESwog8pApic.twitter.com/gKJe5H1UaB — Selección Argentina (@Argentina) 24 июня 2018 г.

Группа Е

Положение после двух матчей: Бразилия — 4, Швейцария — 4, Сербия — 3, Коста-Рика — 0.

Проиграв Швейцарии во втором туре, сербы загнали себя в крайне сложную ситуацию. Теперь для выхода из группы им необходимо обыгрывать Бразилию или играть вничью и ждать, что альпийцы уступят Коста-Рике как минимум в два мяча.

Если же Бразилия и Швейцария синхронно сыграют вничью, первое место достанется пентакампеонам, у которых лучше разница забитых и пропущенных (плюс два против плюс одного). А вот отличились команды равное количество раз — по три.

Оба коллектива вполне могут сравняться по всем показателям (очный матч они завершили вничью). В рейтинге фейр-плей бразильцы с тремя жёлтыми карточками пока впереди. Футболисты швейцарской сборной уже заработали четыре горчичника.

Группа F

Положение после двух матчей: Мексика — 6, Германия — 3, Швеция — 3, Южная Корея — 0.

Но наиболее запутанная ситуация перед заключительным туром сложилась в группе F. Если Швеция и Германия одержат победы с минимальным счётом, сразу три команды полностью сравняются по всем показателям, включая забитые и пропущенные мячи.

В таком случае лишней в этой компании окажется Мексика, которая останется всего с одним забитым мячом при двух у соперников. Немцы же вырвутся в лидеры благодаря победе над шведами в очной встрече.

🎙️ @ToniKroos: "You have to dig very deep to come back like that in the second half. We fought until the end and earned the victory. The job's not done yet, though - now it's all about beating South Korea." #GERSWE#ZSMMN#DieMannschaftpic.twitter.com/PvrKA3JURR — Germany (@DFB_Team_EN) 24 июня 2018 г.

Группа G

Положение после двух матчей: Бельгия — 6, Англия — 6, Тунис — 0, Панама — 0.

А в данном квартете всё предельно ясно. Бельгия с Англией, как Россия и Уругвай, определят лидера в очной встрече. Правда, в случае ничьей в ход пойдёт рейтинг фейр-плей, ведь обе команды в первых матчах забили по восемь мячей и пропустили по два. При этом бельгийцы заработали три жёлтые карточки, а англичане — только две.

Группа H

Положение после двух матчей: Япония — 4, Сенегал — 4, Колумбия — 3, Польша — 0.

Польша, потерпев два поражения, неожиданно лишилась шансов на выход в плей-офф за тур до финиша. А Япония, Сенегал и Колумбия продолжают сражаться за путёвки в матчи на выживание.

Задача Колумбии в последнем туре проста: обыграть Сенегал. Южноамериканцы пройдут дальше и в случае ничьей — при условии поражения Японии.

Весьма любопытная ситуация сложится, если японцы и сенегальцы в последнем туре проиграют с одинаковым счётом. Тогда третий лишний определится по рейтингу фейр-плей. В нём дисциплинированные азиаты имеют преимущество над соперником — три горчичника против пяти.