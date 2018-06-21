Сборная Хорватии стала четвёртой командой, пробившейся в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Хорватии стала четвёртой командой, гарантировавшей себе участие в раунде плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Это стало возможным благодаря победе над Аргентиной в матче второго круга группового этапа мирового первенства.

Другими командами, также обеспечившими себе участие в 1/8 финала, стали сборные России, Уругвая и Франции.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Аргентина — Хорватия.