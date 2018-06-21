Модрич признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Аргентина — Хорватия

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Аргентины.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Модрич стал автором второго гола своей команды в ворота аргентинцев, забив с дальней дистанции.

Для 32-летнего хавбека это вторая подобная награда на турнире. Прежде он был признан лучшим игроком матча с Нигерией.

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018.