Сборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018

Сборная Хорватии по футболу нанесла разгромное поражение национальной команде Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:0 в пользу хорватов.

Счёт в матче на 53-й минуте после ошибки аргентинского голкипера Вильфредо Кабальеро открыл Анте Ребич, а на 80-й минуте Лука Модрич дальним ударом удвоил преимущество сборной Хорватии.

Окончательный счёт на 91-й минуте установил Иван Ракитич.

Следующим соперником аргентинцев станет Нигерия, а Хорватия сыграет с Исландией. Оба матча состоятся 26 июня и начнутся в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что Франция обыграла Перу и вышла в плей-офф ЧМ-2018.