Дания сыграла вничью с Австралией на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Дании сыграла вничью с национальной командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Встреча, проходившая в Самаре, завершилась со счётом 1:1.

На гол датчанина Кристиана Эриксена на 7-й минуте австралийцы ответили точным ударом Миле Единака с пенальти на 38-й минуте.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух сыгранных матчей сборная Дании имеет в своём активе четыре очка, сборная Австралии набрала свой первый балл.

Следующий матч датчане проведут с Францией, австралийцы — с Перу. Оба матча состоятся 26 июня.

Ранее вице-премьер России по культуре и спорту Ольга Голодец на церемонии открытия Парка футбола чемпионата мира 2018 года на Красной площади рассказала о посещаемости матчей турнира.