Миллионный болельщик посетит матч ЧМ-2018 по футболу на «Самара Арене» 21 июня

Вице-премьер России по культуре и спорту Ольга Голодец на церемонии открытия Парка футбола чемпионата мира 2018 года на Красной площади рассказала о посещаемости матчей турнира.

Об этом сообщает Интерфакс.

Она заявила, что матч группового этапа между сборными Дании и Австралии, который пройдёт в Самаре 21 июня, посетит миллионный болельщик.

С момента старта мундиаля прошло семь дней, на турнире было сыграно 20 матчей.

«До конца турнира 2,8 млн болельщиков увидят чемпионат», — отметила Голодец.

Ранее генсек ФИФА Фатма Самура заявила, что Россия проводит один из лучших чемпионатов мира в истории.