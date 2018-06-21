Генсек ФИФА Самура: не сомневалась, что Россия проведёт один из лучших ЧМ-2018 по футболу в истории

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура на церемонии открытия Парка футбола на Красной площади поделилась впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года в России.

«Никогда не сомневалась в том, что Россия проведёт один из лучших чемпионатов мира в истории. Три недели взоры всего мира прикованы к России, и всё проходит на самом высоком уровне», — приводит слова Самуры РИА Новости.

По её словам, национальная команда России в настоящий момент является одной из лучших на турнире.

Ранее чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Икер Касильяс заявил, что Россия потрясающе принимает гостей на ЧМ-2018 по футболу.