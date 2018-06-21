Касильяс: Россия потрясающе принимает гостей на ЧМ-2018 по футболу

Чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Икер Касильяс на церемонии открытия Парка футбола в Москве поделился мнением об организации мундиаля 2018 года в России.

«Очень рад быть здесь, на чемпионате мира, на Красной площади. Благодарен России за отличную организацию, вы правда потрясающе принимаете гостей со всего мира», — приводит слова Касильяса РИА Новости.

Испанец также поздравил национальную команду России с выходом в плей-офф турнира.

«Возможно, Россия и Испания встретятся в финале, буду болеть тогда за испанцев, но всё равно желаю российской команде пройти как можно дальше», — добавил Касильяс.

Ранее сообщалось, что Парк футбола ЧМ-2018 открыт в Москве на Красной площади.