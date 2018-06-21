На Красной площади в Москве Парк футбола ЧМ-2018 открыт

Торжественное открытие Парка футбола чемпионата мира 2018 года состоялось на Красной площади в Москве 21 июня.

До конца мирового первенства на территории парка будут проходить мастер-классы, автограф-сессии звёзд футбола и розыгрыши призов. Кроме того, 21 июня там будет выставлен главный трофей мундиаля.

В церемонии открытия Парка футбола приняли участие вице-премьер России Ольга Голодец, генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура, чемпион мира 2010 года испанец Икер Касильяс, а также генеральный директор и председатель организационного комитета «Россия-2018» — Алексей Сорокин и Аркадий Дворкович.

Ранее сообщалось, что болельщики из разных стран устроили флешмоб в фан-зоне ЧМ-2018 по футболу в Санкт-Петербурге.