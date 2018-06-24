Польша первой среди европейских сборных утратила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Польши стала первой европейской командой, утратившей все шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года.

В двух уже сыгранных поединках российского мундиаля подопечные Адама Навалки потерпели поражение от Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3) и независимо от результатов матчей третьего тура не поднимутся выше третьей строчки турнирной таблицы группы Н.

Помимо поляков по итогам двух туров группового раунда ЧМ-2018 борьбу за выход в плей-офф турнира завершили команды Египта, Саудовской Аравии, Марокко, Перу, Коста-Рики, Панамы и Туниса.

Ранее сообщалось, что сборная Польши потерпела поражение от Колумбии в матче ЧМ-2018.