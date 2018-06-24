Сборная Колумбии разгромила команду Польши в матче ЧМ-2018

Сборная Колумбии одержала разгромную победу над национальной командой Польши в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:0.

Победу колумбийской команде принесли голы Ерри Мины (40-я минута), Радамеля Фалькао (70-я) и Хуана Куадрадо (75-я).

Следующим соперником Колумбии станет Сенегал, а Польша сыграет с Японией.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.