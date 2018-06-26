Первое поражение России, спасение Испании и незабитый пенальти Роналду: итоги 12-го дня ЧМ-2018 по футболу

В 12-й игровой день чемпионата мира по футболу подопечные Станислава Черчесова потерпели первое поражение на турнире, уступив Уругваю. Испания лишь на 92-й минуте вырвала ничью у Марокко. Португалия поделила очки с Ираном, а Криштиану Роналду не забил пенальти. Кроме того, Саудовская Аравия одержала первую за 24 года победу на мундиале, переиграв Египет. О результатах футбольного понедельника — в материале RT.

Удаление Смольникова и первое поражение России

Центральным матчем дня для российских болельщиков был поединок между сборными России и Уругвая. В этом поединке решалось, какая из команд завершит групповой этап на первом месте. Теоретически, это должно было обеспечить лидеру квартета преимущество при выборе соперника по 1/8 финала. Но, когда в параллельной группе выступают Испания и Португалия, говорить об удобном оппоненте не приходится.

Станислав Черчесов слукавил, говоря о том, что планирует выставить на матч с Уругваем основной состав, и пошёл на ряд кадровых изменений. На флангах обороны появились Фёдор Кудряшов и Игорь Смольников, а Алексей Миранчук сменил Александра Головина, имеющего в своём пассиве жёлтую карточку.

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Первый тайм сложно записать в актив российской сборной. Уже на 10-й минуте они оказались в роли догоняющих. Юрий Газинский в сантиметрах от линии своей штрафной сбил Родриго Бентанкура, а стандартное положение блестяще исполнил Луис Суарес. Форвард «Барселоны» пробил в неприкрытый стенкой угол, а Игорь Акинфеев не смог дотянуться до мяча.

Спустя 13 минут вратарь ЦСКА был вынужден вынимать из сетки второй мяч. Хозяева мундиаля позволили Диего Ласкальту нанести мощный удар из-за пределов штрафной, а на пути мяча оказалась нога Дениса Черышева. Отскок полностью дезориентировал Акинфеева, а снаряд предательски залетел в сетку от лучшего бомбардира сборной России.

Подопечные Черчесова пытались отвечать опасными атаками, а своей активностью выделялись Артём Дзюба и Роман Зобнин. Габаритный форвард регулярно выигрывал верховую борьбу и цеплялся за мяч, а хавбек самоотверженно бросался в единоборства. Но на 36-й минуте Игорь Смольников дважды за очень короткий промежуток времени грубо сыграл против уругвайских футболистов, за что был наказан двумя жёлтыми карточками. Хозяева мундиаля остались в меньшинстве, а главному тренеру пришлось снимать с игры Черышева, чтобы закрыть оголившийся правый край с помощью Марио Фернандеса.

При этом Смольников стал первым за 20 лет полевым игроком, который получил красную карточку на домашнем мундиале. В последний раз это случалось на первенстве планеты во Франции, когда с поля был изгнан капитан трёхцветных Марсель Десайи. Примечательно, что тот турнир французы выиграли.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Россия — Уругвай

Во втором тайме сборной России удалось немного отодвинуть игру от своих ворот и создать несколько опаснейших моментов, но в обоих случаях им не хватило точности при исполнении последнего технического элемента. Сначала Дзюба получил отличную передачу в штрафной от Зобнина, но пробил очень неточно. А после в завершающей стадии атаки ошибся вышедший на замену Фёдор Смолов. Форвард «Краснодара» прорвался по левому краю, убрал на замахе двух защитников, но его прострел на Артёма перехватил голкипер Фернандо Муслера.

На 90-й минуте подопечные Оскара Табареса довели счёт до крупного. Латиноамериканцы в очередной раз показали, что мастерски умеют реализовывать стандартные положения. Диего Годин пробил головой после подачи с углового, а Эдинсон Кавани сыграл на добивании.

Сборная России потерпела своё первое поражение на чемпионате мира и уступила в борьбе за первую строчку в квартете A.

Первый гол Салаха и историческая победа Саудовской Аравии

В параллельном матче встречались двое аутсайдеров квартета A. Египет и Саудовская Аравия потерпели поражения в двух стартовых матчах турнира и лишились шансов на выход в плей-офф. Поэтому главные интриги этого противостояния состояли в том, сможет ли одна из команд одержать свою первую победу на мундиале, а также откроет ли счёт своим голам на первенстве планеты Мохаммед Салах.

Ответ на второй вопрос был получен уже на 22-й минуте матча. Находившийся рядом со штрафной площадью соперника форвард «Ливерпуля» получил отличную передачу от партнёра, первым касанием обработал мяч, а вторым изящно закинул его в ворота. Помешать ему не смогли ни вратарь противника, ни двое защитников.

Футболист сборной Египта Мохаммед Салах

Reuters

Однако арабы не собирались уезжать из России без единого забитого мяча. В последние 10 минут тайма подопечные Хуана Антонио Пицци организовали штурм ворот соперника, что закончилось сразу двумя 11-метровыми. С первым 45-летний вратарь «фараонов» Эссам аль-Хадари справился, но второй взять не сумел. Салман аль-Фарадж поразил ворота соперника и сравнял счёт на табло.

Этот гол вдохновил «азиатских бразильцев», которые вышли на второй тайм с твёрдым желанием добиться успеха. Отличные шансы отличиться имели Хусейн аль-Мугави и Хаттан Бахебри, но 45-летний страж ворот творил чудеса в «рамке».

В итоге победный мяч был забит лишь на 95-й минуте матча. Салим аль-Давсари поразил ворота «фараонов» и принёс своей сборной историческую победу на мундиале. В последний раз национальная команда Саудовской Аравии выигрывала на чемпионате мира в 1994 году.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Саудовская Аравия — Египет

Три видеопросмотра и незабитый пенальти Роналду

В группе B на две путёвки в 1/8 финала чемпионата мира претендовали сразу три коллектива. Перед заключительным туром в активе Португалии было всего на одно очко больше, чем у Ирана. «Принцы Персии» уже успели потрепать нервы испанцам и собирались приложить все усилия для первого в истории страны выхода в плей-офф мундиаля.

В первом тайме территориальным преимуществом владели португальцы, но воплотить его в голы долгое время не получалось. Криштиану Роналду был плотно прикрыт защитниками, а его партнёрам по команде не хватало изобретательности в атаке. В основном они пытались завершать их диагональными передачами в штрафную, с которыми легко справлялись иранские защитники.

Футболисты сборной Португалии Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма

Reuters

При этом сами «персидские леопарды» отвечали резкими контратаками, а особой активностью отличались Сердар Азмун и Алиреза Джаханбахш. Именно эта парочка организовала несколько опасных моментов у ворот Руя Патрисиу. В одном из подобных эпизодов вратарь получил удар ногой по лицу, но смог продолжить встречу.

Один из ключевых моментов встречи произошёл на исходе последней минуты первого тайма. «Команде избранных» удалась образцовая атака, а Рикарду Куарежма завершил её элегантным ударом внешней стороной стопы. Подопечные Фернанду Сантуша открыли счёт в матче и на момент окончания первого тайма претендовали на роль соперников сборной России по 1/8 финала мундиаля.

Однако удержать победный счёт «европейским бразильцам» не удалось. Вторые 45 минут получились богатыми на эмоции, а главный арбитр встречи Энрике Касерес Вильяфанте вынужден был трижды обращаться к помощи системы видеоассистента арбитра (VAR). Один из подобных просмотров привёл к назначению пенальти в ворота Ирана. К мячу подошёл Роналду, но повторил судьбу Лионеля Месси и не сумел поразить ворота противника.

Криштиану стал главным действующим лицом в ещё одном важнейшем эпизоде. Лидер сборной Португалии чересчур агрессивно боролся за мяч и зацепил защитника команды Ирана по лицу. Вильяфанте снова пошёл к монитору, но к негодованию болельщиков «персидских леопардов» наказал форварда «Реала» лишь жёлтой карточкой.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Иран — Португалия

И всё же Иран смог вырвать ничью в матче с Португалией. После подачи штрафного мяч угодил в руку Седрику, что заставило судью вновь обратиться к системе VAR. Вильяфанте вновь указал на «точку», а Карим Ансарифард уверенно реализовал 11-метровый.

Подопечные Карлуша Кейруша рванули вперёд и были очень близки к тому, чтобы одержать историческую победу. Мехди Терами получил мяч в штрафной противника, но снаряд после его удара попал в сетку лишь с внешней стороны.

Португалия смогла выдержать натиск противника и добыла путёвку в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России, где её соперником станет лидер группы A — Уругвай.

Характер Марокко и спасение Испании

Это стало известно после того, как в параллельном матче испанцы лишь на последних минутах матча смогли вырвать ничью в поединке с аутсайдерами группы — марокканцами.

С первых минут события данного поединка стали развиваться по невероятному сценарию. Уже на 14-й минуте «атласские львы» забили свой первый мяч на чемпионате мира за последние 20 лет. Андрес Иньеста и Серхио Рамос продемонстрировали чудеса несогласованности в середине поля, в результате чего снаряд достался Халиду Бутаибу. Форвард турецкого «Йени Малатьяспора» рванул к воротам оппонента и без проблем переиграл Давида де Хеа.

Подопечные Фернандо Йерро моментально отреагировали на подобное развитие ситуации, став действовать на пределе возможностей. «Красная фурия» взвинтила темп и уже спустя пять минут сравняла счёт в матче. Всё тот же Иньеста вошёл в штрафную и сделал идеальную передачу назад на Иско. Хавбеку «Реала» не составило больших проблем вбить мяч в сетку ворот противника.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Испания — Марокко

«Красня фурия» быстро добилась своего, но не собиралась останавливаться на достигнутом. Испанцы оккупировали штрафную соперника и принялись создавать одну возможность для взятия ворот за другой. Отличиться могли всё тот же Иско, несколько опасных подходов к воротам сделал Давид Сильва, но мяч отказывался идти в сетку. В компенсированное к первому тайму время отличный шанс был у Диего Косты, но форвард «Атлетико» не смог замкнуть прострел Иньесты.

После перерыва марокканцы попытались переломить ход поединка, но хватило их лишь на первые 10 минут. Этот отрезок ознаменовался пушечным ударом Нордина Амрабата, который мог снова вывести африканцев вперёд. Однако мяч угодил в перекладину ворот, а счёт на табло остался прежним.

Испанцы довольно быстро отреагировали на этот всплеск активности со стороны оппонента и вернули мяч под свой контроль. На протяжении последних 25 минут они осаждали ворота противника, но их снова и снова подводила реализация. Иско, Жерар Пике и Тиаго Алькантара — мяч после ударов этих игроков проходил в считанных сантиметрах от ворот Мунира.

А на 81-й минуте марокканцы в очередной раз повергли в шок болельщиков, заполнивших «Калининград Арену». Причём гол организовали двое футболистов, вышедших на замену. Файсал Фаджр исполнил идеальную подачу с углового, а Юссеф Эн-Несири неотразимо пробил головой.

Этот результат выводил Испанию на Уругвай в 1/8 финала чемпионата мира, что крайне не устраивало подопечных Йерро. Пиренейцы бросились в атаку и были вознаграждены за своё рвение. На 92-й минуте встречи Яго Аспас сотворил настоящий шедевр, ударом пяткой поразив ворота Мунира. Примечательно, что гол сначала был отменён арбитром на линии, но в результате видеопросмотра Равшан Ирматов принял решение засчитать взятие ворот.

Испания вырвала важнейшую ничью в поединке с неуступчивым Марокко и заняла первое место в группе B. Это означает, что соперниками «красной фурии» по 1/8 финала чемпионата мира по футболу станут хозяева мундиаля — сборная России.