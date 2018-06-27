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Глава Немецкого футбольного союза рассказал о будущем тренера Лёва после ЧМ-2018 по футболу
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв сохранит свой пост вне зависимости от результата команды на чемпионате мира 2018 года.
«Руководство DFB перед чемпионатом мира приняло решение продлить контракт с Лёвом, поскольку мы верим, что изменения, которые потребуются после чемпионата мира, вне зависимости от результатов, могут быть произведены лучше всех именно им», — приводит слова главы Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарда Гринделя RP Online.
Функционер отметил, что год назад на Кубке конфедераций Лёв доказал, что может сделать из молодых игроков яркую и выдающуюся команду.
Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Его контракт с командой рассчитан до 2022 года.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала сотрудников сборной Германии за инцидент после матча ЧМ-2018 со Швецией.