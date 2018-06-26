ФИФА оштрафовала сотрудников сборной Германии за инцидент после матча ЧМ-2018 со Швецией

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение оштрафовать двух спортивных функционеров сборной Германии из-за инцидента после матча второго тура группового этапа чемпионата мира со Швецией.

Немецкая делегация праздновала гол полузащитника Тони Крооса в компенсированное время прямо перед скамейкой шведской команды.

ФИФА оштрафовала офис-менеджера Федерации футбола Германии (DFB) Георга Бехлау и пресс-секретаря национальной команды Ули Фойгта на 5 тыс. швейцарских франков.

Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дело в отношении представителей сборной Германии.