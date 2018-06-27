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Рывок «тре крунур»: Швеция разгромила Мексику и заняла первое место в группе на ЧМ-2018

27 июня 2018, 21:51
Рывок «тре крунур»: Швеция разгромила Мексику и заняла первое место в группе на ЧМ-2018
/ Reuters

Сборная Швеция разгромила Мексику в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу. В составе победителей отличились Людвиг Августинссон и Андреас Гранквист, а ещё один мяч в ворота своей команды отправил мексиканский защитник Эдсон Альварес. Благодаря этому результату подопечные Янне Андерссона заняли первое место в квартете F, обогнав мексиканцев по дополнительным показателям.

Вечером 23 июня шведы уже мысленно радовались первому за 12 лет выходу в плей-офф чемпионата мира. Матч с немцами подходил к концу, а на табло горели единицы, которые всецело устраивали подопечных Янне Андерссона. В том случае, если бы поединок так и завершился, в заключительной встрече с Мексикой им хватило бы и ничьей. Но невероятный гол Тони Крооса со штрафного на 95-й минуте стал холодным душем для «тре крунур».

Победа Германии не только окончательно запутала ситуацию в квартете F, но и лишила спокойствия лидера группы — Мексику. В случае крупного поражения от шведов, а также не менее уверенной победы немцев над южнокорейцами подопечным Хуана Карлоса Осорио могло не хватить шести очков для выхода в 1/8 финала.

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В связи с этим наставник решил не искушать судьбу и впервые за все 50 матчей, на протяжении которых он руководит сборной, не внёс изменений в состав. На газоне «Екатеринбург Арены» появились те же футболисты, которые добыли три очка в противостоянии с Южной Кореей. Примечательно, что его визави также решил не тасовать сочетания, сделав ставку на проверенных бойцов.

Этот поединок стал последним матчем, который пройдёт в Екатеринбурге, и с первых секунд футболисты делали всё возможное, чтобы этот день надолго запомнился болельщикам. Уже на 15-й секунде историю российского мундиаля переписал Хесус Гальярдо. Мексиканский защитник стал автором самой быстрой жёлтой карточки на турнире, грубым приёмом остановив прорыв соперников. А уже через минуту возник и первый опасный момент. Сине-жёлтые здорово разыграли штрафной, но капитан команды Андреас Гранквист не смог преобразовать его в первый забитый мяч.

Рвение шведов поражало. Скандинавы вспомнили, что ради приезда в Россию справились с самими итальянцами, и решили во что бы то ни стало продлить своё пребывание на первенстве планеты. У ворот Гильермо Очоа один за другим возникали опасные моменты, а центральной фигурой шведских атак был Эмиль Форсберг. Полузащитник «РБ Лейпцига» бил сам, выводил на удар партнёров и раз за разом оставлял не у дел защитников «зелёных». На 18-й минуте он откликнулся на диагональный заброс в штрафную в исполнении Микаэля Лустига, но мяч после его выстрела чудом не оказался в сетке.

Подопечные Осорио оказались не готовы к такому натиску соперника. Его футболисты долго не могли прийти в себя, а сам Хуан Карлос с трудом переводил дыхание, опустившись на одно колено за кромкой поля. Но оцепенение «ацтеков» длилось недолго. Атакующий квартет команды в лице Хавьера Эрнандеса, Ирвинга Лосано, Мигеля Лайюна и Карлоса Велы пришёл в себя и принялся наносить опасные контрудары. Последний из четвёрки имел пару отличных шансов поразить ворота Робина Ульсена, но ему оба раза не хватило точности.

  • Футболист сборной Швеции Андреас Гранквист
  • Reuters

Однако ближе к взятию ворот всё же были именно «тре крунур». На 29-й минуте главный арбитр матча Нестор Питана простил «ацтеков», не поставив в их ворота 11-метровый. Мяч нашёл руку Чичарито в штрафной площади, но судья не увидел в этом злого умысла. А в компенсированное время потрясающий шанс имел Маркус Берг, но снаряд после его удара угодил в сетку с внешней стороны.

На перерыв команды ушли с нулями на табло, которые были на руку Мексике. Подопечные Осорио сохраняли за собой первое место в турнирной таблице, а шведы оставались в подвешенном состоянии. Любой результативный удар сборной Германии выводил её вперёд в борьбе за путёвку в плей-офф и лишал «тре крунур» будущего на турнире. Поэтому они взяли судьбу в свои руки и уже на 50-й минуте поразили ворота Очоа. Подопечным Андерссона удалась идеальная по геометрии комбинация: Берг прострелил с правого края, Виктор Классон лёгким касанием переправил мяч дальше, а Людвиг Августинссон неотразимо пробил по воротам.

Забегая вперёд, стоит сказать, что скандинавам хватило бы и этого результата для завоевания путёвки в 1/8 финала, но в этот день их было не остановить. Шведы не сбавили обороты и с интервалом в 12 минут ещё дважды огорчили своих оппонентов. Сначала пенальти реализовал Андреас Гранквист, а после мяч в собственные ворота срезал Эдсон Альварес.

Мексиканским болельщикам впору было хвататься за голову, а Осорио — предпринимать решительные действия по спасению от разгрома. На поле появились Марко Фабиан и Хесус Корона, вдохнувшие жизнь в атакующую игру «ацтеков». Но всё, чего им удалось достичь, — это пара опасных моментов. В одном из них стопроцентный шанс отличиться имел Вела, но форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» с двух метров не попал по воротам.

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В последние минуты мексиканцы заметно сникли, а их болельщики рыдали, судорожно глядя в свои смартфоны, где Германия продолжала штурмовать ворота Южной Кореи. В итоге именно подопечные Син Тхэ Ёна вручили «зелёным» путёвку в плей-офф, сенсационно переиграв бундесманншафт.

После болезненного поражения от Германии Швеция смогла найти скрытые резервы и доказала, что по праву заняла место Италии на мундиале. «Тре крунур» впервые с 2006 года преодолели барьер группового этапа и сенсационно сделали это с первого места.

Мексиканцам же остаётся благодарить южнокорейцев за их самоотверженность и боевой дух, которые подарили «ацтекам» путёвку в плей-офф. Но перспективы коллектива Табареса на мундиале теперь кажутся не такими уж обнадёживающими. Тяжёлое поражение от Швеции явно пошатнуло их уверенность в собственных силах. Кроме того, в 1/8 финала им, вероятнее всего, предстоит встреча с пятикратными чемпионами мира — сборной Бразилии.



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