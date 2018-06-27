Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Мексика — Швеция

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Швеции разгромила национальную команду Мексики со счётом 3:0.

На 50-й минуте Людвиг Аугустинссон забил мяч в ворота Гильерме Очоа, на 62-й Андреас Гранквист реализовал пенальти. А на 74-й минуте Эдсон Альварес срезал мяч в собственные ворота.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стало известно, где сыграют сборные Швеции и Мексики в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в России.