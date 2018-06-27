Швеция сыграет в 1/8 финала в Санкт-Петербурге, Мексика — в Самаре

Стало известно, где сыграют сборные Швеции и Мексики в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в России.

Швеция вышла из группы F с первого места и проведёт свой матч первого раунда плей-офф в Санкт-Петербурге. Игра состоится 3 июля с командой, занявшей второе место в группе Е, и начнётся в 17:00 мск.

Мексика заняла второе место в группе F и сыграет в 1/8 финала с победителем группы Е в Самаре. Встреча состоится 2 июля, начало — в 18:00 мск.

Ранее сборная Швеции разгромила национальную команду Мексики в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.