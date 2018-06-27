Первая нулевая ничья, 100-й гол на мундиале и вылет Исландии: итоги 13-го игрового дня ЧМ-2018 по футболу в России

Лионель Месси стал автором 100-го гола на чемпионате мира в России и помог Аргентине выйти в плей-офф, Исландия заняла четвёртое место в группе D, уступив Хорватии. Российский арбитр Сергей Карасёв дебютировал на мундиале в поединке между Австралией и Перу, а во встрече между Францией и Данией была зафиксирована первая нулевая ничья на турнире. Об итогах футбольного вторника — в материале RT.

Первая нулевая ничья и дебют Манданда

Программу 13-го дня открывали матчи квартета C. В главном из них встречались лидеры группы — сборные Франции и Дании. Подопечные Дидье Дешама уже успели обеспечить себе путёвку в плей-офф чемпионата мира, а датчанам для сохранения второго места в турнирной таблице хватало и ничьи.

Также по теме Впервые в России: сборные Франции и Дании не смогли открыть счёт в матче ЧМ-2018 по футболу Сборные Франции и Дании разошлись миром в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Эта встреча стала...

Рулевой французской сборной произвёл серьёзные изменения в стартовом составе, предоставив Стиву Манданда долгожданную возможность дебютировать на крупных международных турнирах. Голкипер «Марселя» числился в заявке своей команды на 19 матчах чемпионатов Европы и мира, но ни разу не появлялся на поле.

Своим шансом Манданда воспользовался вполне успешно и оставил свои ворота в неприкосновенности, в чём ему помогли и его соперники. С самого начала встречи датчане показали, что не собираются сражаться за первое место в группе, а почти вся опасность исходила от французов. Так, неплохие возможности отличиться имели Оливье Жиру, Антуан Гризманн и Усман Дембеле, но Каспер Шмейхель уверенно действовал в «рамке».

Вторые 45 минут не сильно поменяли ситуацию на поле. Датчане всем видом показывали, что согласны на ничью, а французы также действовали с оглядкой на свои ворота. Появление на поле Набиля Фекира и Килиана Мбаппе немного оживило игру, но стараний полузащитника «Лиона» оказалось недостаточно для того, чтобы открыть счёт.

Матч закончился нулевой ничьей, которая устроила оба коллектива. Команды сохранили свои позиции в турнирной таблице квартета C и вошли в историю мундиаля. Французы и датчане стали авторами первой нулевой ничьи на чемпионате мира по футболу в России.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Франция — Дания

Историческая победа Перу и первый матч Карасёва

Впрочем, путёвка в плей-офф досталась бы датчанам даже при условии их поражения в заключительном матче группового этапа. В параллельной встрече австралийцы не смогли навязать борьбу аутсайдерам квартета — перуанцам — и потерпели второе поражение на турнире.

Примечательно, что этот матч стал первым, на котором в качестве главного арбитра работал Сергей Карасёв. Россиянин дважды исполнил обязанности четвёртого судьи на поединках в рамках группы B, а в этом матче наконец самолично вывел команды на поле.

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв

Reuters

Можно смело сказать, что российская бригада арбитров уверенно отработала свой матч, который обошёлся без спорных эпизодов. Сам же Карасёв был достаточно строг, показав футболистам шесть жёлтых карточек. Две из них достались «инкам», а ещё четырьмя были награждены игроки «соккеруз».

Итоговый успех остался за более дисциплинированной командой. Подопечные Рикардо Гареки решили громко хлопнуть дверью и нанесли поражение претенденту на путёвку в плей-офф. Счёт был открыт уже в дебюте встрече, когда Хосе Паоло Герреро блестящей передачей нашёл в штрафной Андре Каррильо. Форвард «Бенфики» сполна отблагодарил партнёра, отправив мяч точно в дальний угол ворот Мэтта Райана.

А в начале второго тайма итоговый счёт матча установил главный голеадор в истории сборной Перу. Герреро получил передачу в штрафной и с разворота отправил мяч в сетку ворот австралийцев. Этот гол стал для Хосе Паоло 35-м на международной арене.

Таким образом, перуанцы не только одержали свою первую за 38 лет победу на чемпионате мира, но и поднялись на третью строчку в квартете C. Безусловно, она не гарантирует им путёвки в плей-офф, зато дарит массу положительных эмоций перед возвращением на родину.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Австралия — Перу

100-й гол Месси и спасение Аргентины





После первых туров подопечные Хорхе Сампаоли имели в своём активе лишь одно очко и были обязаны обыгрывать нигерийцев для завоевания путёвки в 1/8 финала мундиаля. Причём для итогового успеха даже этого могло оказаться недостаточно. Судьба альбиселесте зависела от параллельного матча, в котором Исландия встречалась с Хорватией.

Аргентина вышла на поле в обновлённом составе. С первых минут на газоне арены «Санкт-Петербург» появились Эвер Банега и Гонсало Игуаин, а главной сенсацией стало присутствие в числе 11-ти стартовых игроков Франко Армани. Для 31-летнего голкипера «Ривер Плейт» этот матч стал дебютным в футболке национальной команды.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси

Reuters

Счёт в поединке открыл капитан и лидер бело-голубых Лионель Месси. Десятый номер получил передачу в штрафной, филигранно обработал мяч и с правой ноги пробил точно в дальний угол. Примечательно, что именно этот гол стал 100-м на чемпионате мира в России.

Быстрый успех успокоил аргентинцев. Подопечные Сампаоли сбавили обороты и стали действовать гораздо пассивнее. Нигерийцы поспешили воспользоваться этим и организовали сразу несколько атак. Особенно ярко смотрелся Ахмед Муса, который в одном из эпизодов усадил на газон сразу двух защитников противника.

В дебюте второй 45-минутки тысячи заполонивших стадион южноамериканцев во главе с легендарным Диего Марадоной схватились за голову. Хавьер Маскерано нарушил правила в своей штрафной, а арбитр матча Джюнейт Чакыр воспользовался системой VAR и указал на «точку». К мячу подошёл Виктор Мозес и технично разобрался с Армани.

Но удержать победный счёт Нигерии всё же не удалось. Сампаоли бросил в бой все свои силы и в итоге преуспел. Причём победный гол организовали двое игроков обороны. Габриэль Меркадо исполнил подачу в штрафную, а пришедший на помощь форвардам Маркос Рохо нанёс блестящий удар, который подарил Аргентине путёвку в 1/8 финала мундиаля, где их ждут французы. Таким образом, нас ждёт поединок между вице-чемпионами мира и Европы.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Аргентина — Нигерия

Запас прочности Хорватии и вылет Исландии





Надеждами на выход в плей-офф жили и подопечных Хеймира Хадльгримссона. Два года назад они уже успели удивить всю футбольную Европу и собирались повторить то же на мундиале. Для этого им было необходимо обыгрывать лидера группы D и делать это более крупно, чем Аргентина в параллельной встрече.

Также по теме Решающий матч для Месси, надежды Австралии и реванш Хорватии: анонс 13-го дня ЧМ-2018 по футболу В группе D cборная Аргентины поборется с Нигерией за выход в 1/8 финала чемпионата мира, а Хорватия предпримет попытку отомстить...

Но островитянам не удалось осуществить ни то, ни другое. Не помог им даже тот факт, что главный тренер «шашечных» Златко Далич выпустил на поле практически резервный состав, оставив на скамейке девять игроков основы.

Первый тайм получился небогатым на события и заполнился разве что жёлтой карточкой Марко Пьяцы. В ходе борьбы хорват неосторожно махнул рукой и попал по лицу Биркиру Бьярнасону. А в самом дебюте второго «шашечные» повергли в шок исландскую торсиду. Милан Бадель подключился к атаке своей команды, подкараулил отскок в штрафной и пушечным ударом направил мяч в сетку.

Гол Гильфи Сигурдссона с пенальти вернул островитянам надежду на спасение, но на большее их не хватило. А гол Ивана Перишича на исходе основного времени поединка поставил жирную точку. Подопечные Хеймира Хадльгримссона потерпели второе подряд поражение на турнире и заняли последнее место в квартете D.

Хорватия же выходит в плей-офф в статусе одного из главных открытий мундиаля. Игра коллектива Далича заслуживает самых ярких эпитетов, а та лёгкость, с которой они побеждают своих соперников, заставляет причислять их главным фаворитам первенства. Первая проверка на прочность ожидает «шашечных» уже 1 июля, когда они сыграют с Данией в Нижнем Новгороде.