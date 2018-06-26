Впервые в России: сборные Франции и Дании не смогли открыть счёт в матче ЧМ-2018 по футболу

Сборные Франции и Дании разошлись миром в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Эта встреча стала первой на российском мундиале, в которой соперники так и не смогли открыть счёт. Ничья позволила обеим командам попасть в 1/8 финала. Как проходила встреча лидеров группы C — в материале RT.

Встречу между сборными Франции и Дании можно было смело назвать центральным матчем заключительного тура группового этапа мундиаля в рамках квартета C. Если подопечные Дидье Дешама уже успели гарантировать себе выход в 1/8 финала чемпионата мира, то для датчан данный вопрос оставался открытым. Чтобы обезопасить себя от вылета из турнира им было необходимо играть вничью со своим более именитым соперником.

Однако подопечных Оге Харейде не могло всецело устраивать второе место к группе, ведь в этом случае им придётся встретиться с лидерами квартета D, которыми с большой долей вероятности окажутся хорваты. В России коллектив Златко Далича показывает настолько высокий уровень игры, что уже успел получить звание одного из главных фаворитов первенства. И обезопасить «алую гвардию» от свидания со столь грозным противником могла именно победа над французами.

Стартовый состав трёхцветных полностью располагал к возможной сенсации. Дешам решил дать отдохнуть ряду своих лидеров, выпустив на поле экспериментальный состав. Место в воротах занял резервист Стив Манданда, в обороне появился Преснель Кимпембе, а в средней линии — Стивен Н’Зонзи и Тома Лемар. Причём для голкипера этот матч стал дебютным на крупных турнирах. Предыдущие 19 встреч он провёл на скамейке запасных.

«11 друзей Ольсена» решили не откладывать дело в долгий ящик и довольно активно провели дебют встречи. Особо выделялся хавбек Мартин Брейтуэйт, который бесстрашно шёл против двух-трёх соперников на своём правом фланге. Однако ни один из этих прорывов ничем опасным не закончился, а наоборот, стал сигналом для французов, что нужно забирать контроль над игрой.

Это произошло уже на исходе 10-й минуты. Подопечные Дешама завладели мячом и до конца тайма практически ничего не позволяли сделать своему оппоненту. Единственным светлым пятном для датчан стал опасный рывок в исполнении лидера команды Кристиана Эриксена, однако Манданда с товарищами легко разобрались с полузащитником «Тоттенхэма».

При этом нельзя сказать, чтобы французы имели массу моментов, чтобы открыть счёт. Долгое время их атакам не хватало воображения, что являлось прямым следствием отсутствия на поле их главного плеймейкера Поля Погба. Разыгрывать комбинации приходилось номинальному опорнику Н’Голо Канте, что не является его самой сильной чертой как футболиста.

Но с течением времени преимущество синих всё же стало преобразовываться в опасные моменты. Сначала своё умение подстроиться под любой мяч продемонстрировал Оливье Жиру. Форвард «Челси» сумел преобразовать в удар отскок от ноги своего партнёра Лукаса Эрнандеса, но Каспер Шмейхель в затяжном прыжке достал посланный под перекладину снаряд.

К концу тайма подопечные Харейде стали всё чаще позволять французам проводить резкие контратаки, что привело к серии опасных моментов. Шанс отличиться имели Антуан Гризманн и Усман Дембеле, но им не хватило точности.

Футболист сборной Франции Оливье Жиру

Reuters

Во втором тайме ход противостояния не претерпел особых изменений. Коллективы не собирались отдавать все силы для победы, всем видом показывая, что ничейный результат их полностью устраивает. На 54-й минуте интригу мог воскресить Манданда, который выронил мяч из рук после несильного удара со штрафного в исполнении Эриксена. На добивание поспешил Андреас Корнелиус, но вратарь «Марселя» исправил свою оплошность.

У французов же игра в атаке серьёзно застопорилась. Чтобы освежить её, Дешам обратился к помощи запасных игроков, выпустив на поле сначала Набиля Фекира, а после и Килиана Мбаппе. Именно хавбек «Лиона» стал игроком, который смог немного взвинтить темп и организовать несколько опасных моментов у ворот Шмейхеля. Его первый удар попал в сетку с внешней стороны, а второй в блестящем прыжке парировал датский голкипер.

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В заключительные пять минут поединка «алая гвардия» полностью сосредоточилась на удержании нулевой ничьи, чем вызвала бурное негодование 78-тысячной аудитории, заполнившей московскую арену «Лужники». Подопечные Харейде принялись перекатывать мяч у своих ворот, даже не помышляя о переходе в атаку.

Подобная трусливость датчан чуть не стоила им победы в матче. Французы усилиями Мбаппе организовали опасную атаку, которая вполне могла завершиться взятием ворот Шмейхеля, но передача на Жиру вновь не дошла до адресата.

Во встрече между сборными Франции и Дании была зафиксирована нулевая ничья, которая стала первой на чемпионате мира по футболу в России. В остальных 37 играх турнира, завершившихся на данный момент, был забит минимум один мяч.

Этот результат позволил датчанам и французам остаться при своих и сохранить второе и первое места в квартете C соответственно. При этом подопечным Харейде вряд ли приходилось беспокоиться относительно путёвки в 1/8 финала. В параллельном матче перуанцы одержали свою первую за 40 лет победу на мундиале, обыграв австралийцев.