Сборные Дании и Франции сыграли вничью в матче ЧМ-2018

Сборные Дании и Франции сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 0:0.

Французы заранее гарантировали себе участие в плей-офф. Попадание Дании в 1/8 финала будет зависеть от результата матча Австралия — Перу.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.