Матч Дания — Франция стал первой игрой ЧМ-2018 без забитых мячей

Сборные Дании и Франции прервали результативную серию матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

До встречи французов и датчан, которая завершилась вничью 0:0. во всех предыдущих 36 матчах забивался как минимум один гол.

Таким образом, на чемпионате мира в России был установлен новый рекорд по числу матчей без нулевых ничьих.

Предыдущее достижение было установлено на мундиале в Швейцарии в 1954 году, когда в 26 матчах не было зафиксировано ни одной нулевой ничьей.

Ранее сообщалось, что сборная Дании вышла в 1/8 финала ЧМ-2018.