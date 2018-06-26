Сборная Дании вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Дании пробилась в раунд плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Это стало возможным благодаря ничьей со сборной Франции и поражению Австралии в матче с Перу.

Датчане с пятью очками заняли второе место в группе C и сыграют с победителем группы D.

Ранее сообщалось, что сборные Дании и Франции сыграли вничью в матче ЧМ-2018.