Российский арбитр Карасёв показал первую жёлтую карточку в матче ЧМ-2018 Австралия — Перу

Российский арбитр Сергей Карасёв показал первую жёлтую карточку в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Австралии и Перу.

На десятой минуте предупреждение от российского судьи получил полузащитник австралийской команды Миле Единак за жёсткую игру против перуанского хавбека Кристиана Куэвы.

Для Карасёва матч Австралия — Перу является первым, который он обслуживает на домашнем чемпионате мира.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.