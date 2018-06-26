Футболист сборной Хорватии Бадель признан лучшим игроком матча с Исландией на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии по футболу Милан Бадель признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Исландии.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В прошедшей встрече Бадель забил гол и сделал результативную передачу. Его команда одержала победу со счётом 2:1.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча Нигерия — Аргентина.