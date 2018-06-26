Месси признан лучшим игроком матча Нигерия — Аргентина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Нигерии.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В прошедшей встрече Месси стал автором первого гола своей команды. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Хорхе Сампаоли.

Ранее стало известно, что гол Месси стал сотым на ЧМ-2018.