Гол Месси стал сотым на ЧМ-2018

Гол нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота национальной команды Нигерии стал сотым на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает Gracenote.

Отмечается, что третий мундиаль подряд сотый гол забил игрок «Барселоны». В 2010 году это сделал испанец Андрес Иньеста, в 2014-м — бразилец Неймар.

Ранее сообщалось, что Месси забил свой первый гол на ЧМ-2018.