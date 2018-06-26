Месси забил первый гол на ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой первый гол на чемпионате мира по футболу 2018 года.

В третьем матче группового этапа мундиаля с национальной командой Нигерии Месси отличился на 14-й минуте и вывел сборную Аргентины вперёд в противостоянии.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Колумбии Йерри Мина вступился за Месси.