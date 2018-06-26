Футболист сборной Колумбии Мина вступился за Месси

Защитник сборной Колумбии по футболу Йерри Мина, выступающий вместе с нападающим национальной команды Аргентины Лионелем Месси в «Барселоне», вступился за своего партнёра, которого обвиняют в неудачной игре аргентинцев на чемпионате мира 2018 года.

«Я очень уважаю Месси как человека, в его поведении нет надменности», — приводит слова Мины ТАСС.

Он отметил, что был впечатлён человеческими качествами Месси, когда первый раз тренировался с ним.

«Его критикуют, но это сопоставимо с тем хорошим, что он сделал. Если бы он был в сборной Колумбии, я бы каждый день поддерживал его, чтобы он ощущал себя комфортно, был счастлив и мог раскрыть свой талант», — добавил Мина.

Перед стартом третьего матча группового этапа с Нигерией Аргентина занимает последнее место в квартете D.

Ранее стали известны стартовые составы сборных Нигерии и Аргентины на матч ЧМ-2018.