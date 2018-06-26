Стали известны стартовые составы сборных Нигерии и Аргентины на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Нигерии и Аргентины на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча между командами состоится 26 июня в Санкт-Петербурге. Начало в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Перу победила в матче ЧМ впервые за 40 лет.