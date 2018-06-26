Сборная Перу победила в матче ЧМ впервые за 40 лет

Сборная Перу одержала первую за 40 лет победу в рамках чемпионата мира по футболу.

Знаковое для южноамериканской команды событие произошло в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России — перуанцы одержали победу над сборной Австралии.

Предыдущая победа национальной команды Перу датируется 11 июня 1978 года и была одержана во время мирового первенства в Аргентине. Тогда сборная Перу обыграла Иран со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что матч Дания — Франция стал первой игрой ЧМ-2018 без забитых мячей.