Самая ранняя жёлтая карточка в истории ЧМ была показана в матче Мексика — Швеция

В матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Мексики и Швеции была показана самая ранняя жёлтая карточка в истории мировых первенств.

На 15-й секунде встречи игрок сборной Мексики Хесус Гальярдо получил предупреждение и побил рекорд мировых первенств.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.