Сборные Швеции и Швейцарии проведут свой матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу в Санкт-Петербурге

Стали известны дата и место проведения матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России между национальными командами Швеции и Швейцарии.

Сборные Швеции и Швейцарии сыграют друг с другом 3 июля на стадионе «Санкт-Петербург». Начало матча — в 17:00.

Ранее стали известны дата и место проведения матча 1/8 финала ЧМ между сборными Бразилии и Мексики.