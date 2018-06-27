Стали известны дата и место проведения матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу Бразилия — Мексика

Стало известно, где и когда состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Мексики.

Поединок 1/8 финала чемпионата мира Бразилия — Мексика состоится 2 июля на «Самара Арене». Начало встречи — в 18:00 мск.

Пентакампеоны заняли первое место в группе E, а мексиканцы — второе в группе F.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии обыграла Сербию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 по футболу в России.