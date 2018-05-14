Глава Немецкого футбольного союза осудил игроков сборной за встречу с Эрдоганом

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Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Рихард Гриндель осудил полузащитников сборной Германии Месута Озила и Илкая Гюндогана за визит к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и совместное фото с ним.

Полузащитники клубов Английской премьер-лиги — имеющие турецкое происхождение Озил («Арсенал») и Гюндоган («Манчестер Сити») — встретились с Эрдоганом в Англии.

Также во встрече участвовал нападающий сборной Турции и английского «Эвертона» Дженк Тосун.

«DFB уважает особое положение наших игроков, имеющих иностранное происхождение, но федерация придерживается ценностей, которые должным образом не соблюдаются Эрдоганом», — написал Гриндель в своём Twitter.

Он выразил недовольство, что футболисты сборной Германии были использованы в предвыборной кампании турецкого лидера.

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага надеются провести дружественный футбольный матч с коллегами из Госдумы после чемпионата мира.

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