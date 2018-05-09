В бундестаге хотят провести дружественный футбольный матч с Госдумой после ЧМ-2018

Депутаты бундестага надеются провести дружественный футбольный матч с коллегами из Госдумы после чемпионата мира.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя фракции «Левые» Андре Хана, который был приглашён на парад Победы в Волгоград.

«Было запланировано до ЧМ-2018 провести дружеский матч с командой Госдумы в Берлине, к сожалению, пока не получилось, думаю, что после мирового первенства по футболу это удаcтся сделать», — сказал Хан.

Он выразил надежду, что сможет приехать в Россию на чемпионат мира.

«Я очень рад, что сегодня в Волгограде посмотрю финальный матч Кубка России по футболу на стадионе «Волгоград Арена», так как являюсь спикером по спортивной политике в моей фракции в бундестаге и активным членом футбольного клуба бундестага», — подчеркнул Хан.

Мировое первенство по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что РФС и Немецкий футбольный союз возложили цветы на кладбище под Волгоградом.