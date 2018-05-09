РФС и Немецкий футбольный союз возложили цветы на кладбище под Волгоградом

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На мемориальном кладбище под Волгоградом прошла совместная акция Российского футбольного союза (РФС) и Немецкого футбольного союза, делегации которых почтили память воинов, павших в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на президента Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина.

«Здесь захоронены около 34 тыс. советских защитников Отечества и около 62 тыс. немецких солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Помимо глав футбольных союзов России и Германии в акции принимали участие игроки юношеской сборной Германии. К сожалению, нашей молодёжке пришлось улететь, потому что сезон ещё продолжается. Вместо них венки возложили игроки футбольной академии «Ротора», — сказал Прядкин.

Он назвал данное мероприятие знаковым событием для сближения народов и федераций.

«Вчера мы были на Мамаевом кургане, а сегодня — на этом захоронении. Почтили память, высказали пожелания, чтобы такого больше не повторялось. Это история, и мы должны её помнить», — подчеркнул Прядкин.

Ранее сообщалось, что футболисты «Уфы» возложили цветы к Вечному огню.

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